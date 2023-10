Unbekannte beschädigen Israel-Plakat am Plauener Theater

Die Solidaritätsbekundung war erst vor wenigen Tagen angebracht worden. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Unbekannte haben am Vogtland-Theater ein Israel-Plakat zerrissen oder zerschnitten. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag zwischen 18 und 23.30 Uhr. Das etwa drei Meter lange Plakat war an einem Metallzaun nahe dem Bühneneingang angebracht gewesen. Es trug die Aufschrift „Solidarität mit...