Unbekannte beschmieren Plauener Nonnenturm

Die Polizei in Plauen hat Ermittlungen zu mehreren Graffitischmierereien im Stadtgebiet aufgenommen. Unbekannte hatten in den vergangenen beiden Tagen an mehreren Stellen ihr Unwesen getrieben. So wurden mit roter Farbe mehrere Smileys, ein Symbol und ein Schriftzeichen an die Fassade des Nonnenturms und den Dachbereich des angrenzenden Gebäudes...