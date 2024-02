Unbekannte brechen in Plauen Mercedes-Wohnmobil auf

In Plauen hat die Polizei Anzeigen wegen mehrerer Autoaufbrüche aufnehmen müssen. Beute machten die Täter vor allem bei einem Fall im Stadtteil Reusa.

Hoher Sachschaden und der Verlust teurer Wertgegenstände sind das Ergebnis mehrerer Autoaufbrüche in Plauen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau am Freitag der „Freien Presse“ sagte, hatten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Stadtgebiet von Plauen zwei Autos aufgebrochen.