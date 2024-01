Unbekannte kippen in Plauen schwarze Flüssigkeit über Funkstreifenwagen der Polizei

Es werden Zeugen gesucht.

War es ein gezielter Anschlag oder ein Dummejungenstreich? Am Dienstag kippten Unbekannte in Plauen eine schwarze Flüssigkeit auf einen Funkstreifenwagen, der zu diesem Zeitpunkt am Chrieschwitzer Hang an der Dr.-Karl-Gelbke-Straße auf Höhe des Hausgrundstücks 28 abgestellt war. Wie es hieß, habe sich die Flüssigkeit danach nicht...