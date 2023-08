Unbekannte schlagen in Plauen Windschutzscheiben von zwei Fahrzeugen ein

Randalierer und Graffitisprayer sind in den vergangenen Tagen durch Plauen gezogen. So besprühten laut Polizei Unbekannte eine Hausfassade an der Dammstraße. Die Täter brachten drei Schriftzüge in den Farben dunkelblau, pink und lila an. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zudem zerstörten...