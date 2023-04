Unbekannte zerkratzen Autolack

Plauen.

In Haselbrunn wurde jetzt ein Pkw zerkratzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, beschädigten unbekannte Täter einen grünen Toyota Prius, der an der Chrieschwitzer Straße, etwa 200 Meter vor der Kreuzung Seumestraße, geparkt war. Es wurde die Lackierung auf der linken Fahrzeugseite und an der Heckklappe zerkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Tat ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 9.30 und 12.15 Uhr. Wem sind Personen aufgefallen, die mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Plauen, Telefonnummer 03741 140. (bju)