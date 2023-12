Unfall auf der A 72: Mercedes fährt auf Skoda auf

Zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste eine Fahrspur halbseitig gesperrt werden.

Nach einem Unfall auf der A 72 ist es auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig zu Behinderungen gekommen. Der Unfallhergang laut Polizei: Ein 46-Jähriger war am Montagmittag mit seinem Skoda in Richtung Leipzig unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Plauen-Süd und Plauen-Ost musste er verkehrsbedingt abbremsen. Weil sein Sicherheitsabstand wohl...