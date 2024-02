Unfall in Plauen: Zwei Volkswagen krachen an Friedensstraße/Straße der Deutschen Einheit zusammen

Am späten Mittwochabend hat es zwei Schwerverletzte an der befahrenen Kreuzung gegeben.

Schlimmer Crash am Mittwochabend in Plauen: Ein VW Passat und ein VW Golf sind etwa 21.30 Uhr auf der Kreuzung Friedensstraße/Straße der Deutschen Einheit zusammengerauscht. Bei dem Unfall wurden nach Informationen der „Freien Presse“ zwei Personen schwer verletzt. Zu Details konnte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizeidirektion in...