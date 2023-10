Unfallflucht: Polizei sucht in Plauen Autofahrer, der ein Mädchen ins Straucheln brachte

Ermittlungen der Polizei zu einem Verkehrsunfall vom 13. September waren bisher erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Plauener Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich bereits am 13. September in der Bahnhofsvorstadt ereignete. Eine Zwölfjährige stand an dem Tag gegen 14.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Chamissostraße mit dem Rücken zur Fahrbahn, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung...