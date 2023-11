Ungebetene Gäste im Burger-Paradies in Plauen

Das neu eröffnete Restaurant an der Klosterstraße ist in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Kriminellen geworden. Es ist in dieser Woche nicht der erste Einbruch in ein Lokal in der Plauener Innenstadt.

Erneut ist in der Plauener Innenstadt ein Lokal Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte am Mittwoch früh zwischen 3.45 und 4.15 in das Burger-Paradies an der Klosterstraße ein. Das Restaurant war erst im September dieses Jahres eröffnet worden, an dieser Stelle befand sich bis Ende vergangenen Jahres eine...