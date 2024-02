Unter Alkoholeinfluss Auto in Plauen ausgeparkt: 12.000 Euro Schaden

Für gehörige Beulen an zwei Autos hat eine Frau in Plauen gesorgt. Sie wollte mit ihrem Auto im Stadtteil Neundorf losfahren. Problem: Sie hatte Alkohol getrunken.

Der Ausparkversuch einer Autofahrerin hat in Plauen am Samstagnachmittag einen teuren Blechschaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag meldete, wollte eine 55-Jährige kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto im Stadtteil Neundorf losfahren. Sie stieß jedoch beim Ausparken mit ihrem Hyundai an der Liebknechtstraße an einen geparkten Opel. Zum Unfall...