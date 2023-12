Urteil im Prozess um versuchten Totschlag am Dittrichplatz in Plauen: „Ihnen war egal, ob das Opfer stirbt“

Der Mann, der in der Nacht zum Himmelfahrtstag einen Bekannten mit 13 Messerstichen schwer verletzt hatte, muss ins Gefängnis. Der Richter fand in der Urteilsbegründung klare Worte.

Der Angeklagte nahm das Urteil ebenso regungslos auf, wie er schon den gesamten Prozess verfolgt hatte. An insgesamt fünf Verhandlungstagen hatte sich die Große Strafkammer des Zwickauer Landgerichts mit dem Fall eines 22-jährigen Mannes beschäftigen müssen, der in der Nacht zum Himmelfahrtstag dieses Jahres am Dittrichplatz in Plauen einen...