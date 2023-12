Versuchter Totschlag in Plauen: Bei der Festnahme schmiert sich der mutmaßliche Täter noch ein Salamibrötchen

Im Prozess um das Geschehen vom Himmelfahrtstag am Dittrichplatz geht es um die Persönlichkeit des Angeklagten. Die Anklage hält am Vorwurf des versuchten Totschlags fest, der Verteidiger widerspricht.

Der Mann, der Mitte Mai dieses Jahres am Dittrichplatz in Plauen einen seiner Trinker-Buddys mit 13 Messerstichen beinahe umgebracht haben soll, sitzt unbeweglich auf der Anklagebank in Saal 241 des Zwickauer Landgerichts. Dabei geht es um viel für ihn: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen Plauener versuchten Totschlag vor, im Falle der...