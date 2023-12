Verbranntes Essen löst in Plauener Bahnhofsvorstadt Feuerwehreinsatz aus

Aufgrund starker Rauchentwicklung an der Schenkendorfstraße rückte die Berufsfeuerwehr aus.

Ein verbranntes Gericht sorgte am Mittwochnachmittag für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr in der Plauener Bahnhofsvorstadt. Der Alarm wurde 14.35 Uhr an der Schenkendorfstraße ausgelöst, wie eine Polizeisprecherin berichtet. In einem Mehrfamilienhaus ist aufgrund starker Rauchentwicklung ein Brandmelder scharf gegangen, weil ein auf dem Herd...