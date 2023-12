Verdacht auf Bedrohungslage in Plauen: Polizeieinsatz mit Maschinengewehren im Landratsamt

Bewaffnete Polizisten postierten sich in schusssicherer Montur Donnerstagvormittag vor dem Plauener Landratsamt. Was war da los?

Ein Mann hat am Donnerstagvormittag im Plauener Landratsamt mit einer Aussage zu einem Messer einen bewaffneten Polizeieinsatz ausgelöst. Bundes- und Landespolizei rückten zur Abwehr einer möglichen Bedrohungslage an. Der Einsatz sorgte auf dem Postplatz für Aufsehen. Polizisten postierten sich in kugelsicheren Westen und mit Maschinengewehren...