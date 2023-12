Verkehrsbehinderungen auf der A 72 nach Auffahrunfall bei Plauen

Am Montagmittag war es zwischen Plauen-Süd und Plauen-Ost in Richtung Leipzig zu einem Unfall gekommen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Nach einem Unfall auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Plauen-Süd und Plauen-Ost musste die Autobahn am Montagmittag teilweise gesperrt werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, fuhr ein 46-jähriger gegen 13 Uhr in einem Skoda in Richtung Leipzig. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es zu einem Auffahrunfall. Ein...