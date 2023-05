Verletzter ist jetzt außer Lebensgefahr

Plauen.

Der bei einer Messerattacke in der Nacht zum Donnerstag schwer verletzte 44-Jährige befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Zwickau auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. In einem Park am Plauener Dittrichplatz hatte ein 22-Jähriger auf den Mann eingestochen, der danach notoperiert werden musste. Bei beiden handelt es sich um Deutsche. Gegen den unter Alkohol- und Rauschgifteinfluss stehenden Angreifer wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Während der Tat waren mehrere Personen zugegen. Eine davon hatte den Notruf gewählt. (sasch)