Versuchter Einbruch in Straßberger Fahrradgeschäft

Die Polizei in Plauen sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben versucht, die Eingangstüren eines Fahrradgeschäftes an der Hauptstraße in Straßberg aufzubrechen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, kann der Tatzeitraum nur schwer eingegrenzt werden. Er liegt zwischen dem 23. Dezember, 18 Uhr, und 15. Januar, 10 Uhr. Durch Hebeleinwirkungen verursachten die Täter am Haupt- und...