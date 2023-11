Versuchter Totschlag am Postplatz in Plauen: Prozessauftakt im Landgericht

Der Fall hatte Diskussionen um die Sicherheitslage in der Innenstadt von Plauen ausgelöst. Seit Montag wird die Messerattacke von Anfang Mai vor Gericht verhandelt.

Seit Montagfrüh läuft am Landgericht in Zwickau der Prozess um die beinahe tödliche Messerattacke von Anfang Mai in der Innenstadt von Plauen. Angeklagt ist ein 23-jähriger Mann, der am 7. Mai, einem Sonntag, auf dem Postplatz nach einer zunächst beendeten Auseinandersetzung zwischen arabischen und kurdischen Asylbewerbern einen damals...