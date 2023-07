Vier Elektrobusse sollen bald durch Plauen rollen

Millionen für Elektromobilität in Plauen: Nachdem bereits der Bund die Pläne der Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) mit 1,3 Millionen Euro fördert, macht jetzt der vogtländische Nahverkehrs-Zweckverband Geld für E-Mobilität in der Kreisstadt locker. Der Verband wird sich mit über einer Viertelmillion Euro an der Anschaffung von vier...