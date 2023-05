Vogtland Philharmonie spielt im Plauener Stadtpark einen Abend lang beliebte Filmmusik

Am 10. Juni bekommen die Freunde der Filmmusik im Parktheater mächtig was auf die Ohren. Generalmusikdirektor Stefan Fraas und seine Vogtland Philharmonie Greiz Reichenbach präsentieren "Sounds of Hollywood".

Zu den regelmäßigen und fast immer gut besuchten Veranstaltungen im Parktheater gehört das Filmmusik-Konzert der Vogtland-Philharmoniker. Am Samstag, dem 10. Juni um 20 Uhr, ist es wieder soweit. Generalmusikdirektor Stefan Fraas sorgt auch dieses Mal für die von den Besuchern gewohnten Zutaten. Dazu gehören außergewöhnliche Solisten, eine große... Zu den regelmäßigen und fast immer gut besuchten Veranstaltungen im Parktheater gehört das Filmmusik-Konzert der Vogtland-Philharmoniker. Am Samstag, dem 10. Juni um 20 Uhr, ist es wieder soweit. Generalmusikdirektor Stefan Fraas sorgt auch dieses Mal für die von den Besuchern gewohnten Zutaten. Dazu gehören außergewöhnliche Solisten, eine große...