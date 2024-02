Vogtlandkreis sucht Patientenfürsprecher als Unterstützer für psychisch erkrankte Menschen

Interessenten für das Ehrenamt können sich jetzt melden.

Damit Patienten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer sozialtherapeutischen Wohnstätte einen neutralen Ansprechpartner haben, der im Bedarfsfall zwischen der Einrichtung und dem Patienten vermitteln kann, gibt es den Patientenfürsprecher. In Sachsen wird dieser vom Landkreis bestellt und ist für die stationären psychiatrischen...