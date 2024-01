Vogtlandmilch: Kommen 30 Milchlaster am Montag zur Plauener Molkerei durch?

Die Blockaden der Bauern könnten auch bei Vogtlandmilch für Anlieferungsausfälle sorgen. Wie sich das Unternehmen vorbereitet.

30 Milchlaster steuern die Molkerei der Vogtlandmilch in Plauen täglich an. 260 Landwirte aus dem Vogtland, Westsachsen und Ostthüringen liefern ihre Milch täglich an das Unternehmen ab. Ob die Milchlaster auch am Montag durchkommen, ist ungewiss. Über die sozialen Netzwerke wird verbreitet, dass die Protestierenden Tanksammelwagen durchlassen...