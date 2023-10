Vogtlandtheater feiert 125-jähriges Bestehen

Der Ehrenvorsitzende des Theaterfördervereins, Lutz Behrens, hat am Samstag einen Vortrag zur Historie der Einrichtung gehalten. Generalintendant Dirk Löschner machte dabei eine Ankündigung.

Der Monat Oktober taucht in der Geschichte des Hauses mindestens zwei Mal als wichtiges Datum auf. Das wurde beim Vortrag des Ehrenvorsitzenden des Theaterfördervereins, Lutz Behrens, am Samstagabend im Löwel-Foyer des Vogtlandtheaters im Rahmen einer Feierstunde zu 125 Jahre Plauener Theater deutlich. Der Plauener erinnerte unter anderem an...