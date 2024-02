Plauener Theaterförderverein lädt Generalmusikdirektor Leo Siberski an den Stammtisch ein

Die öffentliche Gesprächsrunde findet am Montag im Plauener Hotel Alexandra statt.

Der Theaterförderverein holt sich am Montag, 26. Februar, den Generalmusikdirektor des Theaters Plauen-Zwickau, Leo Siberski, an den Stammtisch. Die öffentliche Veranstaltung beginnt 19 Uhr und findet im Hotel Alexandra an der Bahnhofstraße 17 statt. Wie für den Stammtisch üblich, erfährt das Publikum mit Hilfe von Moderator Sylvio Grimm...