Vorm Finanzamt Lichtmast entwendet

Plauen.

Ungewöhnliche Beute haben Diebe im Plauener Behördenzentrum gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Anfang März bis Mitte April einen Lichtmast an der Europaratstraße. Dieser war am Eingang des Finanzamts platziert. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03741 140. (bju)