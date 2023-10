Wanderausstellung im Plauener Landratsamt: „Erinnerungen an das bewegte Jahr 1990“

Ab Mittwoch erinnert eine Ausstellung an Ereignisse der Friedlichen Revolution, die 1990 zur Wiedervereinigung Deutschlands führte.

Die Ausstellung „Erinnerungen an das bewegte Jahr 1990“ wird ab Mittwoch im Foyer des Landratsamtes am Plauener Postplatz 5 zu sehen sein. Konzipiert und erstellt vom Kreisarchiv des Vogtlandkreises und der Stabsstelle Kommunikation des Landratsamtes, handele es sich um eine „Zeitreise in das bewegte Jahr 1990 und soll die besondere Stimmung...