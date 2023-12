Warum beim Adventstreiben in Plauens Elsteraue am Wochenende die Funken sprühen

Im vergangenen Jahr hat sich der urige Weihnachtsmarkt zwischen den Weberhäusern, Malzhaus und dem Komturhof selbst übertroffen. Wie die Veranstalter jetzt daran anknüpfen wollen.

Es ist eine besondere Veranstaltung, die die Organisatoren in der Elsteraue über die Jahre etabliert haben. Die Adventsmeile, die die Weberhäuser, den Komturhof und seit vergangenem Jahr auch das Malzhaus am zweiten Adventswochenende miteinander verbindet, ist für viele Plauener ein fester Termin im Weihnachtstreiben. Und auch in diesem Jahr...