Warum ein 23-jähriger Oberfranke in Plauen einen Automaten-Späti eröffnet hat

Seit Kurzem gibt es in Plauen einen Laden, in dem aus Automaten nicht nur Süßigkeiten und Softdrinks verkauft werden. Das soll aber erst der Anfang sein, sagt der Betreiber.

Die Idee für seinen Laden kam ihm beim Stadtbummel in München. Dort habe er, so berichtet es Simon Tröger, erstmals die Automaten gesehen, in denen man Knabberkram, Süßigkeiten und Softdrinks kaufen konnte.