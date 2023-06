Warum eine 80-jährige Vogtländerin froh ist, Bundesfreiwilligendienst leisten zu dürfen

Geschäftig hantiert Christine Röber in der ehemaligen Bäckerei Röber in Pausa, steht zusammen mit Verkäuferin Martina Radtke hinter der Ladentheke. Oder bereitet im Nebenraum den Kuchen, der von einer Bäckerei aus Gefell angeliefert wird, zum Verkauf vor. Dass sie 80 Jahre alt ist, sieht man der agilen Frau nicht an. Sie ist eine der Ältesten in...