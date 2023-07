Warum steht die Polizei jetzt stundenlang auf dem Plauener Postplatz?

In der seit Monaten andauernden Debatte um die Sicherheit am Plauener Postplatz setzt die Polizei nun eine bereits angekündigte Strategie um. Seit Mittwoch ist sie mit verstärkter Präsenz am Tunnel zu beobachten, mit bis zu drei Mannschaftswagen und einem Zivilfahrzeug. Viele Passanten fragten sich deshalb, ob es neue Vorfälle gegeben hätte....