Was am Wochenende in Plauen und dem Umland los ist

Sport- und Sommerfest in Plauen: Auf dem Sportplatz des FC Wacker in Plauen steht das jährliche Sommerfest an. Los geht es am Freitag, 18.15 Uhr, mit dem Fassbieranstich und dem Spiel des FC Wacker gegen den VFC Plauen. Am Abend spielt die Liveband Happy Feeling im Festzelt. Ab 9.30 Uhr starten am Samstag die Fußballturniere der Junioren. Ein...