Was Plauens neue Super-Sporthalle und der FC Schalke 04 gemeinsam haben

Überraschende Wendung bei der Namenssuche für die neue Dreifeldsporthalle am Plauener Lessing-Gymnasium: Der Kultur- und Sportausschuss schaffte es am Donnerstagabend tatsächlich, zwei Vorschläge aus einer ursprünglich 108 Namen langen Liste auszuwählen. Damit wäre der Weg frei für eine Entscheidung des Stadtrates in der letzten Sitzung...