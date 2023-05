Was Sie schon immer über einen Swingerklub wissen wollten (aber nie zu fragen wagten)

Nach dem Aus des Swingerklubs "Phoenix" öffnet die Einrichtung an der Jößnitzer Straße in Plauen am Freitag wieder unter ihrem ehemaligen Namen "Avantgarde". Der Eigentümer des Gebäudes hat erneut die Betreibung übernommen, nachdem er sich 2014 eigentlich schon aus dem Geschäft zurückgezogen hatte. Doch nun wollen es Alfred Hollfelder, 79 Jahre...