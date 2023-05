Wasserturm öffnet zu Pfingsten

Neundorf.

Der Wasserturm auf dem Neundorfer Warthübel öffnet zu Pfingsten: Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag steht das denkmalgeschützte Bauwerk jeweils von 10 bis 18 Uhr für Besucher offen. Von der Aussichtsplattform in dem 19 Meter hohen Bauwerk auf dem 466 Meter hohen Berg haben Besucherinnen und Besucher eine gute Aussicht nicht nur auf den Ortsteil, sondern auch die Stadt Plauen und deren Umgebung. Bis zur Aussichtsplattform sind 61 Stufen zu bewältigen. (pa)