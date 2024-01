Wegen Bauernprotesten: Am Freitag sollen A-72-Auffahrten im Vogtland wieder zeitweise dicht sein - Konvois auch im bayerischen Vogtland

Nach einem Tag Pause gehen die Bauernproteste am Ende der Woche weiter. Die Blockaden sind dann bis mittags geplant.

Nach den Blockaden der vergangenen Tage sowie den Sternfahrten und der Kundgebung in Plauen am Mittwoch wollen sich die vogtländischen Landwirte und weiteren Akteure der Proteste am Donnerstag eine Ruhepause gönnen. Doch am Freitag wollen sie mit Behinderungen des Verkehrs wieder auf sich aufmerksam machen. Wie das Landratsamt des...