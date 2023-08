Weihnachtsmarkt in Plauen: Für Händler soll’s teurer werden

Die Stadtverwaltung plant eine stufenweise Erhöhung der Entgelte. Auch einen Rabatt soll es künftig geben - aber nicht für alle.

Mit dem Ende der Sommerferien am kommenden Montag endet auch die Sommerpause des Plauener Stadtrates. Und der bekommt es in der ersten Arbeitswoche gleich mit einem Diskussionsthema zu tun: Müssen die Händler auf Plauens Weihnachtsmarkt künftig tiefer in die Tasche greifen?