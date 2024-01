Weil Personal fehlt: Globus in Weischlitz kappt ab Montag Öffnungszeiten

Eine Stunde weniger können Kunden künftig am Abend in dem Einkaufscenter shoppen. Die Kürzungen betreffen aber nicht alle Wochentage und sind laut Marktleiterin vorerst nur als Testballon vorgesehen.

Plakate kündigten es an: Ab Montag schließt der Globus-Markt in Weischlitz an den drei ersten Wochentagen jeweils schon um 19 Uhr, eine Stunde früher. Vorerst sei das als Test für ein halbes Jahr geplant, so Geschäftsleiterin Kitty Fischer auf Anfrage. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen. „Wir haben gemerkt, dass am späteren Abend...