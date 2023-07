Wenn der Partner einen Tag vor dem Ehejubiläum stirbt

Siegfried und Lieselotte Schenker aus Plauen hatten allen Grund zum Feiern. Das Ehepaar gab sich am 16. Juni 1956 das Ja-Wort – in diesem Jahr stand folglich das 67. Ehejubiläum, die Steinerne Hochzeit, an. „Freie Presse“ besuchte das Paar zwei Tage vor dem großen Tag, um über das nicht alltägliche Ereignis zu berichten. Die Eheleute...