Werkzeugdiebe brechen in Klingenthal in Transporter ein

Ein Beutezug im oberen Vogtland beschäftigt derzeit die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Einbrecher hatten es in dieser Woche in Klingenthal auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Darüber berichtete am Freitag die Polizei. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zertrümmerten Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel-Kleintransporters. Das Auto war auf einem Firmengrundstück an der Talstraße geparkt. Die Täter...