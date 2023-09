Wie der Pausaer Heimatverein zu einer Ausstellung historischer Fotos über die Stadt kam

Das frühere Leben, Menschen, Ereignisse, Stadtansichten und Gebäude dokumentiert die Ausstellung „Pausa und seine Photographen“. Die Schau kann man jetzt im Heimateck besichtigen.

Mehr als 300 historische Fotografien in schwarz-weiß sind in der Ausstellung des Pausaer Heimatvereins zu sehen. Aufgenommen wurden sie einst in verschiedenen Techniken im Erdachsenstädtchen von zwei Fotografen, die sich mit ihrem Geschäft dort niedergelassen haben. Das Leben der beiden und ihr Wirken werden dokumentiert. „Oskar Seidel hatte...