Wie die Vogtländer 2024 einen neuen Kreistag wählen

Am 9. Juni nächsten Jahres sind Kommunalwahlen in Sachsen. Auch 86 Mitglieder des Kreistages werden neu gewählt. Erste Vorbereitungen sind getroffen.

Die im nächsten Jahr in Sachsen anstehenden Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen werfen erste Zeichen voraus. In den nächsten Wochen nominieren Parteien und Wählervereinigungen Kandidatinnen und Kandidaten - auch für den Kreistag, dessen 86 Mitglieder am 9. Juni gewählt werden. Das Gremium hat beschlossen, dafür zwölf Wahlkreise zu bilden....