Wie einst die Mutter, so heute die Tochter: Warum für diese Plauener Familie zum Weihnachtsfest das Kerzenziehen nicht fehlen darf

Vor 20 Jahren hat Katja Stefan im Advent ihre ersten Kerzen gefertigt. Nun folgt ihr Töchterchen Milena. Weil die Familie aus der Ukraine stammt, ist zum Weihnachtsfest 2023 ein banger Blick dorthin gerichtet.

Katja Stefan ist Chrieschwitz treugeblieben. Sie wohnt noch immer ganz dort in der Nähe, wo sie als Kind mit ihren Eltern lebte. „Vorn in diesem Block“, zeigt die 28-Jährige auf die Hochhäuser der Dr.-Karl-Gelbke-Straße. Es ist nur ein Katzensprung bis zum Jugendclub Boxenstop am Friesenweg, der wiederum ein Lebensmittelpunkt für sie...