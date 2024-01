Wie es am Samstag zum Straßentanz in der Plauener Innenstadt kam

Plötzlich tanzten vor einem Lokal an der Herrenstraße Passanten in der Wintersonne, animiert von Tänzern und Musik. Die gute Laune steckte an.

Auch im Winter kann auf den Straßen getanzt werden. Das bewies am Samstagmittag der Verein Tango Plauen auf der innerstädtischen Herrenstraße vor dem Lokal „Kost-Bar". Vereinsmitglieder präsentierten dort Zuschauern und Passanten Step- und Folklore-Tänze und animierten zum Mitmachen. Die Veranstaltung wurde mitfinanziert über einen...