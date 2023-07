Wie Syrau die Vollsperrung der Bundesstraße 282 meistert

Seit fast zwei Wochen ist die B 282 in Syrau voll gesperrt. Was das für die Drachenhöhle und deren Besucher sowie Anwohner bedeutet. Und was nächste Woche noch hinzukommt.

Auf einer guten Straße wollen alle gerne fahren, hatte Michael Frisch (parteilos), Bürgermeister von Rosenbach, jüngst gesagt. Deshalb müsse man auch die Zeit der Fahrbahnerneuerung in Kauf nehmen. Nebst der Vollsperrung in Syrau, die nicht ohne Auswirkungen bleibt.