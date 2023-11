Wildschwein rennt vor den Toren Plauens in ein Auto

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montag bei dem Unfall entstanden.

Bei einem Wildunfall vor den Toren Plauens ist am Montagmorgen erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war es gegen 7.15 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein gekommen. Das Tier war in das Auto einer 59-Jährigen gelaufen, die auf der Reußenländer Straße aus Richtung Jößnitz kommend in Richtung...