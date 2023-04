Wisentatalbahn startet in die Saison

Mühltroff.

Die Wisentatalbahn will zum Himmelfahrtstag am 18. Mai in die diesjährige Saison starten. Wie Lutz Reichel vom Förderverein der Wisentatalbahn berichtete, fand in diesem Jahr noch keine Fahrt statt. Der Fahrplan und weitere Infos für den Saisonauftakt kann der Internetseite des Vereins entnommen werden. Die Züge verkehren am 18. Mai zwischen Schleiz-West und Schönberg/Rosenbach. Bereits am heutigen Donnerstag soll ein Sonderzug der City-Bahn Chemnitz zu Gast auf der Wisentatalbahn sein. Dieser Zug wird gegen 10.30 Uhr in Mühltroff erwartet. Neugierige und Fotografen seien gern gesehen, so Reichel. Der Zug fährt weiter nach Schleiz. Zirka zwei bis drei Stunden später gehe es dann wieder zurück. (bju)