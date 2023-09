Wohin am Wochenende: Trabi-Ausstellung, Spätsommerfest und Tanzparty

Mit vielen Programmpunkten gipfelt das erste Spätsommerfest in Auerbach. Außerdem gibt es Livemusik, eine Tanzparty und in Lengenfeld widmet sich eine Ausstellung dem Trabant. Ein Überblick.

Musik im Malzhaus: Kingswood aus Australien sind seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums in ihrer Heimat ein fester Bestandteil der Charts. Die Band begeistert mit einem Mix aus Americana-Alternative-Rock und Pop-Arrangements ihre Fans. Am Freitag, 20 Uhr, gastieren die Musiker im Malzhaus in Plauen. Am Samstag, 20 Uhr, stellt an gleicher...