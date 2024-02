Wunschzettel der Vogtländer überrascht Landrat Hennig: „Das hat mich wirklich erstaunt“

Göltzschtalbrücke oder Wintersport, Busanbindung oder Radweg: Die Landkreisbehörde hat Menschen im Vogtland gefragt, was ihnen am Herzen liegt. Jetzt liegen die Ergebnisse der Umfrage vor.

Wo künftig mehr Geld hinfließen soll und was Menschen in der Region wichtig ist, hat das Landratsamt mit einer Umfrage herausfinden wollen. Am Montag stellte Landrat Thomas Hennig (CDU) die Ergebnisse vor. Über die zeigte er sich zum Teil überrascht.