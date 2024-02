Umfrage zu Energie der Zukunft: Landrat Hennig „vergisst“ Windkraft

Was Einwohnern im Vogtland wichtig ist, hat das Landratsamt in einer Umfrage erhoben. Ausgerechnet ein strittiger Punkt zur Energiefrage für die Zukunft fehlt. Was der Landrat dazu sagt.

